FreeSentsov: Pussy Riot сняли ролик в поддержку Сенцова

Участницы панк-группы выпустили видеоролик в поддержку украинского режиссера

Участницы панк-группы Pussy Riot выпустили видеоролик в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно удерживаемого властями страны-агрессора. Видео опубликовано в Twitter Pussy Riot.

Сенцов был незаконно осужден до 20 лет и сейчас находится в колонии в Якутске.

3 years ago Ukrainian filmmaker Oleg Sentsov was sentenced to 20 years in Russian prison.#freesentsov pic.twitter.com/wnJr6X2mRH - Pussy Riot (@pussyrrriot) 25 серпня 2017 р.

7 августа участниц Pussy Riot Марию Алехину и Ольгу Борисову задержали в российском Якутске после проведения акции в поддержку Сенцова. Позже суд отпустил их из-за отсутствия состава преступления.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.