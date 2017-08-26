#FreeSentsov: Pussy Riot сняли ролик в поддержку Сенцова
26.08.2017 13:06
Участницы панк-группы выпустили видеоролик в поддержку украинского режиссера
Фото: скриншот видео
Участницы панк-группы Pussy Riot выпустили видеоролик в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно удерживаемого властями страны-агрессора. Видео опубликовано в Twitter Pussy Riot.
Сенцов был незаконно осужден до 20 лет и сейчас находится в колонии в Якутске.
3 years ago Ukrainian filmmaker Oleg Sentsov was sentenced to 20 years in Russian prison.#freesentsov pic.twitter.com/wnJr6X2mRH- Pussy Riot (@pussyrrriot) 25 серпня 2017 р.
7 августа участниц Pussy Riot Марию Алехину и Ольгу Борисову задержали в российском Якутске после проведения акции в поддержку Сенцова. Позже суд отпустил их из-за отсутствия состава преступления.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:05
-
10:55
-
вчера
15:50
-
вчера
15:09
-
вчера
14:44
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров