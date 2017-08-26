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#FreeSentsov: Pussy Riot сняли ролик в поддержку Сенцова

26.08.2017 13:06
Участницы панк-группы выпустили видеоролик в поддержку украинского режиссера
#FreeSentsov: Pussy Riot сняли ролик в поддержку Сенцова
Фото: скриншот видео

Участницы панк-группы Pussy Riot выпустили видеоролик в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно удерживаемого властями страны-агрессора. Видео опубликовано в Twitter Pussy Riot.

Сенцов был незаконно осужден до 20 лет и сейчас находится в колонии в Якутске.

7 августа участниц Pussy Riot Марию Алехину и Ольгу Борисову задержали в российском Якутске после проведения акции в поддержку Сенцова. Позже суд отпустил их из-за отсутствия состава преступления.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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