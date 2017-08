FreeSentsov: Pussy Riot сняли ролик в поддержку Сенцова

Участницы панк-группы Pussy Riot выпустили видеоролик в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно удерживаемого властями страны-агрессора. Видео опубликовано в Twitter Pussy Riot.

Сенцов был незаконно осужден до 20 лет и сейчас находится в колонии в Якутске.

3 years ago Ukrainian filmmaker Oleg Sentsov was sentenced to 20 years in Russian prison.#freesentsov pic.twitter.com/wnJr6X2mRH