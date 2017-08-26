Пользователи по всему миру не могут получить доступ к Facebook
Тысячи пользователей по всему миру не могут получить доступ к популярному сайту Facebook или не могут опубликовать сообщения в своих аккаунтах. Об этом сообщает Independent.
Некоторые пользователи при попытке войти в свой аккаунт получают сообщение о том, что на сайте проводится техническое обслуживание.
Down Detector, сайт, который отслеживает перебои в сети, сообщил о большом всплеске жалоб пользователей на проблемы при доступе к Facebook примерно в 16:00 (по киевскому времени).
Большинство пользователей пишут, что сайт не грузится, или об ошибке при попытке войти в свою учетную запись.
Технические проблемы, по-видимому, есть и у мобильных приложений Facebook.
Некоторые пользователи Instagram также сообщили о проблемах в получении доступа к сайту.
По информации издания NewsTurk, турецкие пользователи также столкнулись с проблемами в пользовании сайтом Facebook.
По данным Down Detector, наибольшее количество сообщений о сбоях пришлось на Россию, Великобританию, Нидерланды, Италию, Польшу и Японию.
В Украине, по крайней мере, некоторым пользователям Facebook недоступна функция публикации сообщений.
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