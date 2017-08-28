Трамп снова заявил, что Мексика должна оплатить стену на границе

Президент США заявил, что Мексика - страна с одним из самых высоких уровней преступности, потому стена необходима и платить за нее должна сама Мексика

Президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Мексика должна заплатить за строительство стены на границе между Соединенными Штатами и Мексикой. Об этом он написал в своем Twitter.

"Поскольку Мексика является страной с одним из самых высоких уровней преступности, мы должны иметь стену. Мексика оплатит ее, возместив деньги/ или еще как-то", - написал он.

Заявления о необходимости строительства стены Трамп делал еще в ходе избирательной кампании. Мексика оплачивать стену на границе с США отказывается.

3 августа СМИ опубликовали телефонных разговоров Трампа с президентом Мексики Энрике Пенья Ньета и премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом, в ходе которых президент США использовал угрозы и ультиматумы.

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