Небо над странами Балтии будут патрулировать истребители США

Миссия воздушной полиции НАТО в Литве перейдет от Польши к США

Военно-воздушные силы США планируют развернуть контингент с истребителями F-15 Eagle, сменив польский контингент в рамках миссии воздушной полиции НАТО в Литве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.

30 августа на авиабазе Вооруженных сил Литвы в Шяуляй состоится церемония ротации миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

После чего с сентября миссия воздушной полиции НАТО в Литве перейдет от Польши к США.

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