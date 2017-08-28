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Небо над странами Балтии будут патрулировать истребители США

28.08.2017 14:32
Миссия воздушной полиции НАТО в Литве перейдет от Польши к США
Небо над странами Балтии будут патрулировать истребители США
Фото: EPA

Военно-воздушные силы США планируют развернуть контингент с истребителями F-15 Eagle, сменив польский контингент в рамках миссии воздушной полиции НАТО в Литве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.

30 августа на авиабазе Вооруженных сил Литвы в Шяуляй состоится церемония ротации миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

После чего с сентября миссия воздушной полиции НАТО в Литве перейдет от Польши к США.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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