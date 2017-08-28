Ходорковский: Россия может дестабилизировать ситуацию в Германии
28.08.2017 15:46
Накануне выборов в Бундестаг Москва располагает целым арсеналом методов для дестабилизации обстановки в Германии, отметил российский оппозиционер
Михаил Ходорковский
Российский оппозиционер Михаил Ходорковский назвал пять способов, которые Москва может использовать для дестабилизации ситуации в Германии, где 24 сентября 2017 года пройдут выборы в Бундестаг. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Welt am Sonntag.
По словам Ходорковского, речь идет о дезинформации, коррупции, провокациях, убийстве и терроризме.
"Как далеко Кремль захочет зайти в ФРГ, трудно оценить", - добавил Ходорковский.
Почти каждый третий избиратель в Германии собирается проголосовать на парламентских выборах с помощью голосования по почте.
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