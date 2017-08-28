Немецкие ультраправые советуют Трампу меньше писать в Twitter
В ультраправой партии Альтернатива для Германии, которая поддерживает президента США Дональда Трампа и его популистские инициативы, считают, что американский президент должен меньше писать в Twitter и больше времени уделять управлению страной. Об этом заявила лидер партии Алиса Вейдель, сообщает Reuters.
"Дональд Трамп должен больше сосредоточиться на политике и меньше на Twitter", - сказал Вейдель журналистам в Берлине.
"Если бы у меня был список желаний, тогда я бы пожелала, чтобы Дональд Трамп сосредоточился ... больше на уборке собственного дома и своих руководящих обязанностях", - добавила она.
Как сообщалось ранее, в Нью-Йорке открыли так называемую Библиотеку Дональда Трампа, в которой в виде экспонатов собраны самые яркие и скандальные посты президента США в социальной сети Twitter.
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