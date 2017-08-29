Трамп отменил ограничение на передачу полиции военной техники

Ограничения на вооружение полицейских действовали в США с 2014 года по решению Барака Обамы

Президент США Дональд Трамп в понедельник издал распоряжение об отзыве ограничений, наложенных предшественником Бараком Обамой на передачу военной техники местным правоохранительным органам. Об этом сказано в официальном заявлении Белого дома.

"Всем исполнительным органам и агентствам на дату этого распоряжения и в соответствии с Федеральным законом прекратить выполнение этих рекомендаций и, при необходимости, незамедлительно принять меры для отмены любых правил, положений, руководящих принципов, или политики, реализующей их", - говорится в указе Трампа.

Ограничения на вооружение полицейских действовали в США с 2014 года.



Обама сократил программу передачи оборудования после того, как сотрудники правоохранительных органов, использующие бронированные машины и оружие, столкнулись с протестующими в Фергюсоне, штат Миссури, в 2014 году после того, как полицейские застрелили афроамериканского подростка.



После этого Обама запретил военным передавать некоторые виды оборудования в полицию или отделения шерифа, включая гусеничные бронемашины, самолеты с вооружением или, огнестрельное оружие и боеприпасы 50 калибра, гранатометы, штыки и камуфляжную форму. Он также потребовал, чтобы правоохранительные органы оправдали потребность в таких предметах, как вертолеты и другие самолеты, колесные бронированные машины, беспилотные летательные аппараты, штурмовики и светошумовые гранаты.



Читайте также: Трамп официально запретил трансгендерам служить в армии США



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.