КНДР запустила очередную ракету: снаряд пролетел над Японией

Жителей северных районов Японии о надвигающейся опасности оповестили через систему предупреждения J-Alert

Северная Корея запустила очередную ракету, которая пролетела над северной Японией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на японский телеканал NHK.



Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая перед журналистами, заявил, что ракета неустановленного типа пролетела над территорией Японии и упала предположительно у восточного побережья острова Хоккайдо. Эту информацию также подтвердило южнокорейское Министерство обороны.



Официальный Токио предупредил жителей северных районов Японии о надвигающейся опасности через систему предупреждения J-Alert и приказал гражданам принять меры предосторожности в связи с запуском.



В субботу утром, 26 августа 2017 года, Северная Корея запустила несколько ракет ближнего радиуса действия в Японском море.



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