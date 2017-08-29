Финляндия запретила российскому судну войти в свой порт

Генштаб сил обороны страны принял такое решение в связи с тем, что время запланированного визита в Мариехамн Россия проводит учения Запад-2017

Власти Финляндии уведомили капитана российского учебного судна Крузенштерн об отказе в посещении Аландских островов в сентябре этого года. Об этом сообщает Helsinki Sanomat.

Сообщается, что решение об отказе Крузенштерну зайти в порт главного города островов Мариехамн принял Генштаб сил обороны страны.



Helsinki Sanomat отмечает, что парусник в июле заходил в финские порты Турку и Котка в то время, когда там проходила крупнейшая в Европе регата Tall Ships Races. РФ направила запрос относительно разрешения на посещение этой территории 18-20 сентября, однако финские власти его отклонили.



По словам эксперта по обороне страны Томаса Райса, визит курсантов будет противоречить зоне демилитаризации Аландских островов, так как во время запланированного визита в Мариехамн Россия проводит крупные военные учения в Балтийском море и на территории Беларуси Запад-2017.



"Как сообщил капитан-наставник парусника Михаил Новиков, пришло уведомление, что есть отказ в заходе в порт Финляндии, но пока самим официальным документом руководство парусника не располагает", - сказала представитель Балтийской государственной академии (БГА), эксплуатирующей судно, Ирина Образцова, пишет РИА Новости.



Крузенштерн принадлежит российскому государству, а его родной порт - Калининград. Он отправился из Калининграда в третий в этом навигационном сезоне учебный рейс 22 августа. Сообщается, что на его борту проходят практику более 120 курсантов морских вузов и средних учебных заведений Росрыболовства. Судно должно совершить заходы в порты Германии, Франции и Польши и закончить рейс 24 сентября.



15 июля 2017 года президент Финляндии Саули Ниинисте подписал изменения в законодательстве, предусматривающие уголовное преследование военных без опознавательных знаков.



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