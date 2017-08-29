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США испытали ядерную бомбу B61-12

29.08.2017 02:52
В ходе испытаний бомбардировщик сбросил на полигоне бомбы без ядерного заряда
США испытали ядерную бомбу B61-12
Фото: nnsa.energy.gov

США завершили два квалификационных летных испытания бомб B61-12 на испытательном полигоне Тонопа в штате Невада 8 августа. Об этом сообщает Национальная администрация ядерной безопасности Министерства энергетики США.

"Программа продления срока службы B61-12 идет по графику и отвечает требованиям национальной безопасности. Эти реалистичные тесты летной квалификации подтверждают правильность конструкции B61-12, когда дело доходит до эффективности системы", - заявил заместитель директора по оборонным программам Фил Кальбос.

Сообщается, что в ходе испытаний бомбардировщик F-15E ВВС США сбросил бомбы без ядерного заряда. Исследователи оценивали неядерные функции бомб и способность самолета доставлять оружие.

Эти тесты являются частью серии испытаний, который продлятся три года с целью квалифицировать B61-12 для обслуживания. Первый квалификационный летный тест состоялся в марте.

B61-12 объединяет и заменяет четыре варианта бомбы B61 в ядерном арсенале страны. Первый блок производства планируется завершить к марту 2020 года.

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