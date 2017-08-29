Экс-канцлер ФРГ Шредер может возглавить совет директоров Роснефти

РосСМИ сообщают о внесении такого предложения в правительство РФ

Экс-канцлер ФРГ и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер может стать главой совета директоров Роснефти. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, который знаком с текстом проекта директивы, согласованной профильными ведомствами и внесенной в правительство РФ.

Сообщается, что в документе предложение поручить этот пост Шредеру основано на том, что "он является авторитетным политиком мирового масштаба, последовательно выступающим за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере".



Также, по информации российского ИА, в пояснительной записке в качестве аргумента в пользу экс-канцлера Германии названо то, что он "имеет исключительные компетенции и опыт независимого директора в крупнейших российских и международных нефтегазовых компаниях, в том числе в качестве председателя совета директоров".

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В данный момент совет директоров Роснефти возглавляет помощник президента России Андрей Белоусов.

Шредер известен тесными связями с РФ и дружбой с президентом государства-оккупанта Владимиром Путиным.

4 августа сообщалось, что Шредер номинирован в совет директоров Роснефти, состав которого должны утвердить акционеры 29 сентября.



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