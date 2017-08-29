Газовое облако на пляже в Англии: 150 человек попали в больницу

Люди жаловались на проблемы с дыханием, жжение в глазах и тошноту, а в воздухе ощущался запах хлора

Около 150 человек попали в больницу и еще сотни других отдыхающих на пляже ощутили симптомы отравления неизвестным газом на юге Англии в графстве Восточный Суссекс. Об этом сообщает Би-би-си.

В воскресенье отдыхающие на пляже Бирлинг Гэп начали жаловаться на проблемы с дыханием, жжение в глазах и тошноту после появления белого облака. По сообщениям очевидцев, облако пришло со стороны моря, а в воздухе явно ощущался запах хлора.



Спасатели провели эвакуацию людей, а полиция графства начала расследование. Однако в пожарно-спасательной службе отметили, что отравления хлором "крайне маловероятно", поскольку его последствия были бы гораздо серьезнее.



В понедельник полиция графства заявила, что газовое облако рассеялось и пляжи возобновили работу в обычном режиме. В то же время причину появления газового облака пока не установили.

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