США защитят страны Балтии от угроз на фоне учений РФ - Трамп

Американский лидер уверил, что США "очень защищают этот регион"

Соединенные Штаты и их союзники смогут противостоять любым угрозам, которые могут исходить на фоне российских учений в Балтийском море. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с приглашенным президентом Финляндии Саули Ниинисто, предает Reuters.

"Это все угрозы, с которыми мы сможем справиться, если потребуется. Надеюсь, нам не придется обращаться к этому, но если мы за это возьмемся, мы сможем справиться с ними", - заявил Трамп.



"Мы очень защищаем этот регион", - сказал он. "Это все, что я могу сказать. Мы очень, очень защищаем. У нас там отличные друзья", - добавил он.

Подписывая закон о новом раунде санкций США против РФ, Трамп назвал Балтику "очень важной частью мира".

Ниинисто в свою очередь сказал, что недавно он принимал президента России Владимира Путина в Финляндии и что он уверял в том, что военно-морские учения Россия-Китай не должны рассматриваться как угроза.



"Мы должны быть очень осторожны, чтобы эта огромная подготовка, огромный военные перемещения... не вызывали никаких несчастных случаев или проблем, потому что мы знаем, что из несчастных случаев может вырасти что угодно", - сказал финляндский президент. "Вот почему я считаю важным, чтобы мы продолжали работать с НАТО, чтобы усилить ... диалог между Россией и НАТО".

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