Япония созывает Совбез ООН из-за запуска ракеты КНДР

Провести экстренное заседание Совета безопасности ООН планируют сегодня во второй половине дня

Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание сегодня, 29 августа, чтобы обсудить запуск Северной Кореей баллистической ракеты в сторону Японии. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Инициатором заседания выступила Япония. Премьер-министр страны Синдзо Абэ заявил, что Япония хочет, чтобы ООН оказала дополнительное давление на Северную Корею, что может означать введение новых более жестких санкций.

Экстренное совещание проведут во вторник во второй половине дня.

Ранее Северная Корея запустила очередную ракету, которая пролетела над северной Японией.

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