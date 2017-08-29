Лондон vs Брюссель, Макрон vs Польша: что обсуждали западные СМИ

На прошлой неделе европейские журналисты писали не столько о затмении, сколько о конфликтах внутри ЕС

Прошедшая неделя ознаменовалась двумя событиями если не планетарного, то континентального масштаба. Во-первых, атаками на Испанию, во-вторых - солнечным затмением. Но, судя по западной прессе, журналистов занимали не только эти вопросы.



21 августа многие СМИ комментировали скорое возобновление переговоров по процедуре Brexit. Bloomberg отмечает, что главной проблемой тут остаются переговоры о новом торговом соглашении. Соединенное Королевство требует начать обсуждение этого вопроса как можно раньше и никак не позже октября. ЕС устами Мишеля Барнье - своего главного переговорщика - подчеркивает, что обсуждения торгового соглашения быть не может, пока не прояснится ситуация с "платой за развод". В начале августа официальный Лондон объявил, что готова заплатить до €40 млрд, чтобы урегулировать финансовые обязательства перед ЕС, но только при условии, что Брюссель согласится обсудить торговый договор.



Тем временем экономисты с обеих сторон обновили данные по потерям, который понесет британский бюджет из-за Brexit. Ученые из Университета Кардиффа (которые, кстати, поддерживают выход из ЕС), назвали цифру 135 млрд фунтов ($173 млрд). Моника Эбелл из Национального института экономических и социальных исследований полагает, что сумма убытков составит 30% от всего торгового оборота Великобритании.



Журналисты The Guardian рассматривали другую, не менее важную сторону процедуры Brexit - утечку данных. По их словам, Лондон напрямую обратился к Брюсселю с просьбой предотвратить утечку важной информации и защищать данные даже после того, как Великобритания выйдет из блока.



Немецкие СМИ, в частности Spiegel, начали неделю с обсуждения немецко-турецких отношений. Авторы статьи "Гнев Эрдогана, границы Меркель" обращают внимание на то, как Берлин и Анкара перебрасываются провокациями, и размышляют, как далеко все это может зайти. У противостояния уже есть совершенно конкретные последствия. Во-первых, сократилось количество немецких туристов в Турции. "В исследовании SPON девять из десяти немцев высказались против поездки в Турцию", - пишет Spiegel. Во-вторых, в ЕС рассматривают вопрос изменения финансовой помощи Турции, но консенсуса нет. В-третьих, немалый гнев турецкой общественности вызвал недавний отказ канцлера Ангелы Меркель обсуждает расширение таможенного союза между ЕС и Турцией союз существует с 1996 года, и его условия явно нуждаются в пересмотре.



В день, когда в Европе обсуждали теракты в Испании, а также вспоминали атаки на другие европейские страны, в топ читаемых материалов Spiegel вышла статья философа Шречко Хорвата "Знак грядущего Апокалипсиса". Автор отмечает, что Европа все чаще пребывает в режиме чрезвычайной ситуации. Предполагается, что такой режим - временное явление, однако нет ничего более постоянного, чем временное, напоминает он. По мнению Хорвата, этот режим ЧП и есть конец Европы, какой мы ее знали, это Апокалипсис, и очень может быть, что он уже настал.



Хорват критикует молчание, с которым Европа встретила рождение "самодержавных" режимов в Польше и Венгрии. Он также обвиняет в сложившейся ситуации Еврокомиссию, которая своими требованиями к фискальной политике поставила периферию Европы на грань нищеты. Германия, по мнению хорватского философа, несет наибольшую ответственность и за это прошлое и настоящее, и за будущее - как основа европейского проекта.



Затем обсуждение терактов и цивилизационных вопросов в прессе сменилось фотографиями солнечного затмения и президента США Дональда Трампа, который все-таки посмотрел на затмение невооруженным глазом. Украинские СМИ вскоре начали обсуждать визиты зарубежных гостей на День независимости, а западные - приближающийся ураган Харви, высказывания Эмманюэля Макрона о польских властях и усиление санкций США против Венесуэлы.



Критику Макрона вызвал отказ Польши изменить свою позицию по пересмотру директивы ЕС относительно трудового законодательства. По мнению президента Франции, позиция Польши приведет к социальному демпингу и возникновению недобросовестной конкуренции. Le Monde отмечает, что критика Макрона была довольно резкой. Помимо прочего, он заявил, что Польша ни в коей мере не определяет курс, по которому движется Европа и что вообще занимается самоизоляцией.



Реакция Польши была не менее резкой. "Возможно, его высокомерные заявления объясняются отсутствием политического опыта и практики, к чему я отношуюсь с пониманием, но ожидаю, что он скоро восполнит эти пробелы и в будущем станет сдерживаться", - заявила премьер-министр Польши Беата Шидло.



Все это позволило Le Monde написать прямо в заголовке, что Макрон устроил новый политический кризис.



Politico высказалось в том же духе, напомнив, что у себя дома Макрон стремительно теряет рейтинг.



"Франция долгое время пыталась сократить число иностранцев, способных трудиться в Западной Европе за низкую зарплату, платя налоги в своих родных странах, называя это "социальным демпингом". Называя сложившуюся систему "предательствм" ценностей ЕС, Макрон хочет, чтобы трудовые контракты заключались на один год вместо двух, и чтобы похожие виды работы оплачивались одинаково, что может лишить работодателей конкурентных преимуществ", - пишет Politico.



Польша согласна, что со злоупотреблениями нужно бороться, но не желает радикальных изменений, поскольку это существенно влияет на огромное количество ее граждан. Но вообще-то конфликт между Варшавой и Парижем начался не из-за этого и не сейчас.



В прошлом году польское правительство внезапно сократило на €3,2 млрд контракт с Airbus. Комепания должна была поставить польской армии свои многоцелевые военные вертолеты. "С тех пор было много неприятностей, к тому же заместитель министра обороны Польши заявил, что французы научились есть вилкой благодаря полякам", - пишет издание.



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