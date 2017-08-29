Трамп отреагировал на последний запуск ракет КНДР: Это неуважение
Президент США Дональд Трамп заявил, что своим новым запуском ракеты КНДР продемонстрировала неуважение к соседям, США рассматривают все варианты реакции на инцидент. Об этом сообщает ABC News.
В кратком письменном заявлении во вторник Трамп сказал, что запуском ракеты Северная Корея "сигнализировала о своем неуважении к соседям, всем членам Организации Объединенных Наций и минимальным стандартам приемлемого международного поведения".
"Угрожающие и дестабилизирующие действия только усиливают изоляцию северокорейского режима в регионе и во всем мире", - сказал Трамп. "Все варианты находятся на столе", - добавил он.
В ночь на 29 августа очередная ракета КНДР пролетела над японской территорией и упала предположительно у восточного побережья острова Хоккайдо. Токио срочно созвал заседание Совбеза ООН.
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