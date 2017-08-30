Канада поддерживает международные санкции против КНДР - Фриланд

Канадский министр призвала Пхеньян "прекратить эти провокации, выполнять свои обязательства и немедленно прекратить ракетную баллистическую программу"

Канада осуждает очередные незаконные ракетные испытания Северной Кореи и поддерживает международные санкции против нее. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает Укринформ.

"Безрассудное нарушение Северной Кореей территориального суверенитета своих соседей и создание прямой угрозы гражданам Японии подрывает региональный и международный мир и безопасность", - подчеркнула она.

Министр призвала Пхеньян "прекратить эти провокации, выполнять свои обязательства и немедленно прекратить ракетную баллистическую программу".

29 августа Северная Корея запустила очередную ракету, которая пролетела над северной Японией. В связи с этим Токио созвал экстренное заседание Совбеза ООН.

Президент США Дональд Трамп заявил, что своим новым запуском ракеты КНДР продемонстрировала неуважение к соседям, США рассматривают все варианты реакции на инцидент.

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