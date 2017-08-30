США не торопятся делиться с Токио новейшим радаром ПРО - Reuters

На фоне растущей ракетно-ядерной угрозы от КНДР японские власти просят Вашингтон вместе с системой Aegis Ashore установить РЛС Spy-6. США колеблются

Японские военные обеспокоены отказом Соединенных Штатов передать Токио мощную радарную систему AMDR/Spy-6. По их мнению, без нее наземный комплекс противоракетной обороны Aegis, который Вашингтон планирует развернуть на Японских островах к 2023 году, вряд ли сможет эффективно перехватывать северокорейские ракеты в случае боевых действий в регионе.

Как пишет со ссылкой на три источника в Токио агентство Reuters, без этой РЛС японская армия вынуждена будет продолжать использовать нынешние технологии, которые имеют значительно меньший радиус действия.

Из-за этого боевая часть системы ПРО может заметить угрозу атаки баллистическими ракетами "когда будет уже поздно". "Пока что всё, что нам остается - нюхать угря", - посетовал один из чиновников, ссылаясь на популярное в Японии жареное блюдо.

Япония еще не сделала заказ на установку двух комплексов системы Aegis Ashore на сумму $1,4 млрд (без учета стоимости ракет), но якобы неофициально попросила Вашингтон предоставить ей новую радиолокационную технологию.

По данным агентства, ВМС США не против такого решения, однако Агентство противоракетной обороны США колеблется - военные не хотят делиться новейшими разработками даже с ближайшими союзниками.

"Нежелание Вашингтона поделиться радаром может заставить Токио чувствовать себя более уязвимым перед северокорейской угрозой на фоне маловразумительных попыток США заверить Японию в приверженности защите союзника", - говорится в сообщении.

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AMDR (ПВО/ПРО-радар) - американская радиолокационная система следующего поколения, разрабатываемая для размещения на перспективных кораблях ВМС США. Радар должен представлять собой сверхчувствительный радар большей мощности и с лучшими возможностями по перестройке частоты по сравнению с радарами типа SPY, используемыми в системе Иджис. Подробная инфографика о возможностях этой РЛС доступна на сайте разработчка.

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