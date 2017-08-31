В джунглях Амазонки открыли 381 новый вид животных и растений

Всего в регионе за последние 17 лет было обнаружено около двух тысяч новых видов

В 2014 и 2015 годах исследователи открыли 381 новый вид растений и животных в джунглях Амазонки. Об этом заявили представители Всемирного фонда дикой природы (WWF), сообщает Deutsche Welle.

Речь идет об открытии 216 новых видов растений, 93 видов рыб, 32 видов амфибий, 19 видов рептилий и 18 новых видов млекопитающих. "Мы до сих пор имеем пробелы в знаниях о Амазонку", - заявил Фернандо Паим из бразильского Института Мамирауа.

Всего в регионе за последние 17 лет было обнаружено около двух тысяч новых видов. Собирать данные о животных исследователям помогает местные жители.

WWF использовал данные исследования для того, чтобы привлечь внимание общественности к горнодобывающему проекту, его правительство Бразилии планирует реализовать именно в районе, где открыли новые виды рыб.

Джунгли Амазонки считаются зоной с наибольшим уровнем биоразнообразия в мире. 60% региона их территории приходится на Бразилию. Около пятой части площадей тропических лесов было потеряно из-за вырубки. Ученые боятся, что еще большие территории могут быть потеряны из-за глобальных климатических изменений.

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