В Польше возле границы с РФ найдет поврежденный беспилотник

Кому принадлежит беспилотник на данный момент неизвестно. По данным СМИ, на нем были надписи на русском языке

В Польше на частном участке недалеко от Кентшина (Варминьско-Мазурское воеводство) в 30 километрах от польско-российской границы был обнаружен поврежденный дрон, сообщили в Пограничной службе, передает Радио Польша.

Кому принадлежит беспилотник на данный момент неизвестно.

Спикер Пограничной службы Мирослав Александрович сообщил, что расследование о падении беспилотника ведет окружная прокуратура в Ольштине, передает Polsat News.

По данным польских СМИ, на беспилотнике были надписи на русском языке. Сейчас его изучают военные и гражданские эксперты.

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