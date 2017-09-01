ИГ может заплатить хакерам из РФ за взлом систем АЭС - спецслужбы

Противостоять угрозе поможет круглосуточная слежка за самыми подозрительными из исламистов и обмен данными разведки, считают в службе антитеррора ЕС

От 20 до 35 тысяч религиозных фанатиков-исламистов проживает на территории Великобритании, что больше, чем в любой другой стране Европы, а в ближайшие годы джихадисты могут попытаться устроить теракты на европейских АЭС, предостерегает глава антитеррористического центра ЕС Жиль де Керчове. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

По его словам, почти каждый десятый из этого числа британских исламистов "вызывает тревогу" у разведчиков MI5, а около 500 находятся под постоянным наблюдением спецслужб.

"Во Франции таких 17 тысяч, в Испании - много меньше, но более, чем 5000, полагаю. В Бельгии из 2000 тамошних радикалов почти 500 человек побывали в Сирии. Не хотел бы называть конкретные цифры, но в Европе исламистов - десятки тысяч, более 50 тысяч", - подчеркнул руководитель антитеррористического направления спецслужб ЕС.

Глава службы антитеррора в Европе предупредил, что в ближайшие пять лет Исламское государство попытается "хакнуть" системы атомных электростанций или управления воздушным трафиком. "Возможно, посредством российских хакеров, которым будет заплачено за взлом жизненно важных компьютерных систем", - говорится в сообщении.

Де Керчове убежден, что максимально снизить уровень террористической угрозы поможет лишь круглосуточная слежка за "самыми подозрительными и опасными" из раскрытых джихадистов и постоянный обмен разведданными между спецслужбами стран Европы.

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В 2016 году по обвинению в террористической деятельности были задержаны 1002 человека в 8 странах Европы. Жертвами нападений боевиков за прошлый год стали 142 человека, получена информацию о 142 фактах подготовки, совершения или предотвращения терактов (76 случаев - в Британии, 23 - во Франции и 17 - в Италии). Пострадали в результате терактов за прошлый год 379 человек.

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