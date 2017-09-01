Лавров пообещал жесткий ответ на сокращение дипмиссии в США

При этом, по словам главы МИД РФ, Россия не заинтересована в конфликте с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль будет "жестко отвечать" на действия, которые "наносят ущерб" России. Об этом он сказал, комментируя решение США о сокращении дипломатического персонала РФ в этой стране, сообщает РИА Новости.

"Мы будем жестко отвечать на те вещи, которые наносят нам ущерб абсолютно на ровном месте и которые продиктованы только желанием испортить наши отношения с Соединенными Штатами", - сказал Лавров.

При этом, по его словам, Россия не заинтересована в конфликте с США.

"Как говорил президент не раз, мы не ищем ссоры с этой страной. Мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским интересам", - сказал глава МИД РФ.

31 августа 2017 года Госдепартамент США потребовал от РФ закрыть свое Генеральное консульство в Сан-Франциско, канцелярское подразделение в Вашингтоне, округ Колумбия, и консульское подразделение в Нью-Йорке.

8 июля 2017 года Россия потребовала, чтобы США приняли меры для сокращения количества американских дипломатов в РФ и технического персонала до 455 человек.

Во время вчерашнего разговора на эту тему с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Лавров заявил, что Москва отреагирует на закрытие российского генконсульства в Сан-Франциско и еще двух дипломатических объектов после того, как изучит объявленные американцами меры.

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