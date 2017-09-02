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В аэропорту Брюсселя эвакуировали пассажиров из-за шутки о бомбе

02.09.2017 15:41
Один из пассажиров также прокричал "Аллах Акбар"
В аэропорту Брюсселя эвакуировали пассажиров из-за шутки о бомбе
Фото: скриншот

В аэропорту Брюсселя эвакуировали пассажиров самолета Ryanair, который должен был лететь в Мадрид. Причиной стала шутка пассажиров о бомбе на борту и криков "Аллах Акбар", сообщает бельгийский телеканал VTM.

Полиция обыскала самолет и не обнаружила взрывного устройства, поэтому самолету разрешили лететь.

В связи с этим инцидентом с рейса сняли девять мужчин. Их задержали правоохранители.

1 июля 2017 года в лондонском аэропорту Хитроу задержали двоих мужчин по подозрению в подготовке терактов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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