В аэропорту Брюсселя эвакуировали пассажиров из-за шутки о бомбе
02.09.2017 15:41
Один из пассажиров также прокричал "Аллах Акбар"
Фото: скриншот
В аэропорту Брюсселя эвакуировали пассажиров самолета Ryanair, который должен был лететь в Мадрид. Причиной стала шутка пассажиров о бомбе на борту и криков "Аллах Акбар", сообщает бельгийский телеканал VTM.
Полиция обыскала самолет и не обнаружила взрывного устройства, поэтому самолету разрешили лететь.
В связи с этим инцидентом с рейса сняли девять мужчин. Их задержали правоохранители.
1 июля 2017 года в лондонском аэропорту Хитроу задержали двоих мужчин по подозрению в подготовке терактов.
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