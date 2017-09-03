Япония намерена сбивать ракеты КНДР лазерами

Подобная система будет дешевле, чем баллистические ракеты - перехватчики

Япония намерена использовать лазеры для обезвреживания северокорейских ракет. Об этом передает УНИАН со ссылкой на японскую газету Иомуири.

Лазер должен наносить удар по ракете сразу после запуска. Планируется, что таким образом удастся либо выводить ее из строя, либо сразу уничтожать.

Подобная система будет дешевле, чем баллистические ракеты - перехватчики, подчеркивает газета. Минобороны Японии готово потратить на исследования в этой области 8,7 млрд йен ($79 млн).

29 августа КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела над северной Японией.

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