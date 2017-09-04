ВВС Южной Кореи проведут стрельбы немецко-шведскими ракетами

Сеул и Запад намерены все больше демонстрировать агрессивным северным соседям военную мощь, достаточную для сдерживания КНДР от резких шагов

Южная Корея и США намерены разместить на юге Корейского полуострова атомный авианосец, стратегический бомбардировщик и другое мощное вооружение в качестве проекции силы перед лицом ракетно-ядерной угрозы от КНДР. Об этом, комментируя вчерашнее термоядерное испытание Северной Кореи, заявил министр обороны южан Сон Ён Му.

Как пишет южнокорейское агентство Yonhap, вдобавок к недавним баллистическим стрельбам в ответ на ядерную провокацию Севера Сеул запланировал новые ракетные учения с применением TAURUS KEPD - крылатых ракет класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенных для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.

Авиаудары будут наноситься с самолетов F-15K Slam Eagle ВВС Южной Кореи.

Сегодня, 4 сентября, военные Южной Кореи заявили, что КНДР готовится к новым ракетным пускам: "есть признаки", что будет испытана межконтинентальная баллистическая ракета.

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Утром 3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы мощностью до 100 кт. Южная Корея созвала экстренную встречу Совнацбеза и провела учения с применением баллистических ракет. Созвано очередное заседание Совбеза ООН, Китай снова "сурово осудил" ядерные испытания Пхеньяна.

Трамп написал в Twitter, что "разговоры не помогут", и что Ын "понимает только одно". Позднее Белый дом заявил - США готовы применить ядерное оружие. В Пентагоне отметили, что Вашингтон "не стремится к полному уничтожению" Северной Кореи, но "есть много вариантов, как это сделать". Минфин США разрабатывает новые санкции, предполагающие разрыв любых торговых и деловых связей с государствами, торгующими с КНДР.

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