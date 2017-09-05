На западное побережье КНДР везут баллистическую ракету - СМИ

По данным источника, по дорогам Северной Кореи под покровом ночи транспортировали межконтинентальную баллистическую ракету - к пусковым установкам

Военные КНДР перевозят межконтинентальную баллистическую ракету на западное побережье страны, где у Северной Кореи находится полигон с пусковыми установками. Об этом со ссылкой на данные разведки пишет южнокорейское издание Asia Business Daily, сообщило агентство Reuters.

Официальная информация или подтверждение этому отсутствуют.

Как якобы рассказала агентура, на ведущих к побережью дорогах Северной Кореи ночью заметили конвой, транспортирующий "похожий на межконтинентальную баллистическую ракету" объект.

Вчера, 4 сентября, оборонное ведомство Южной Кореи заявило, что КНДР готова "в любое время" запустить множество ракет, в том числе МКБР.

В июле КНДР испытала две МКБР с заявленной дальностью поражения около 10 тысяч километров.

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Утром 3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы мощностью до 100 кт. Китай снова " сурово осудил " ядерные испытания Пхеньяна, а президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "разговоры не помогут", и что Ын "понимает только одно".





Позднее Белый дом заявил - США готовы применить ядерное оружие. В Пентагоне отметили , что Вашингтон "не стремится к полному уничтожению" Северной Кореи, но "есть много вариантов, как это сделать". Минфин США разрабатывает новые санкции, предполагающие разрыв любых торговых и деловых связей с государствами, торгующими с КНДР.









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