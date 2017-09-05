На западное побережье КНДР везут баллистическую ракету - СМИ
Военные КНДР перевозят межконтинентальную баллистическую ракету на западное побережье страны, где у Северной Кореи находится полигон с пусковыми установками. Об этом со ссылкой на данные разведки пишет южнокорейское издание Asia Business Daily, сообщило агентство Reuters.
Официальная информация или подтверждение этому отсутствуют.
Как якобы рассказала агентура, на ведущих к побережью дорогах Северной Кореи ночью заметили конвой, транспортирующий "похожий на межконтинентальную баллистическую ракету" объект.
Вчера, 4 сентября, оборонное ведомство Южной Кореи заявило, что КНДР готова "в любое время" запустить множество ракет, в том числе МКБР.
В июле КНДР испытала две МКБР с заявленной дальностью поражения около 10 тысяч километров.
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