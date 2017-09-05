В Великобритании число неверующих превысило 50%

Как показал опрос, среди людей в возрасте от 18 до 25 лет доля нерелигиозных составляет 71%

Проведенный в Великобритании опрос показал, что более половины жителей страны не причисляют себя к последователям какой бы то ни было религии. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

В опросе, проведенном Национальным центром социальных исследований Британии в прошлом году, приняли участие 2942 взрослых, из которых 53% в вопросе "религиозная принадлежность" выбрали вариант "никакой религии". Такой высокий показатель неверующих людей в Великобритании впервые в истории.

Среди людей в возрасте от 18 до 25 лет доля нерелигиозных составляет 71%.

Комментируя результаты опроса, епископ Ливерпульский отметил, что "не исповедовать никакую религию - не значит быть атеистом", а Бог и Церковь, по его словам "остаются актуальными".

Последние данные свидетельствуют о том, что четверо из десяти людей, родившихся в религиозных семьях, сами выросли неверующими. Самое большое падение числа адептов веры наблюдается среди прихожан Англиканской церкви.

Читайте также: Первую в США кафедру атеизма откроют в Университете Майами

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.