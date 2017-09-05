В Великобритании число неверующих превысило 50%
Проведенный в Великобритании опрос показал, что более половины жителей страны не причисляют себя к последователям какой бы то ни было религии. Об этом сообщает агентство Би-би-си.
В опросе, проведенном Национальным центром социальных исследований Британии в прошлом году, приняли участие 2942 взрослых, из которых 53% в вопросе "религиозная принадлежность" выбрали вариант "никакой религии". Такой высокий показатель неверующих людей в Великобритании впервые в истории.
Среди людей в возрасте от 18 до 25 лет доля нерелигиозных составляет 71%.
Комментируя результаты опроса, епископ Ливерпульский отметил, что "не исповедовать никакую религию - не значит быть атеистом", а Бог и Церковь, по его словам "остаются актуальными".
Последние данные свидетельствуют о том, что четверо из десяти людей, родившихся в религиозных семьях, сами выросли неверующими. Самое большое падение числа адептов веры наблюдается среди прихожан Англиканской церкви.
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