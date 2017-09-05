Опрос: Треть россиян за продолжение военной операции РФ в Сирии

Ничего не знают о том, что сейчас происходит в Сирии, 26% респондентов в России

По данным опроса российского Левада-центра, около половины россиян (49%) считают, что РФ должна завершить военную операцию в Сирии, а за ее продолжение выступают менее трети (30%) респондентов. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Еще 22% затруднились сформулировать свою позицию по этой теме.

В целом ситуацией в Сирии интересуется большинство россиян: 18% следят внимательно, 56% знают о последних событиях, но не следят за ними пристально. Ничего не знают о том, что сейчас происходит в Сирии, 26% респондентов.

"Того, что военное вмешательство в сирийский конфликт может перерасти для России в "новый Афганистан", опасаются 32% респондентов. Маловероятным это считают 40%, а каждый десятый исключает такой вариант развития событий (11%) или затрудняется с ответом (10%)", - отмечается в сообщении.

Опрос был проведен 18-22 августа среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Россия проводит военную операцию в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года.

5 сентября в Сирии погибли двое российских военнослужащих после обстрела автомобильной колонны террористами Исламского государства.

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