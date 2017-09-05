Запад не справляется с хакерами и пропагандой России - МИД Латвии
Запад не справляется с российскими кибератаками и развенчиванием потоков пропаганды из РФ. Об этом во время визита в Лондон заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, пишет местное издание The Guardian.
Глава латвийского МИД сообщил коллегам, что государство-агрессор автоматизировало кампанию по дезинформации в соцсетях, и тому "все больше доказательств".
Ринкевичс сослался на отчет Центра стратегических коммуникаций НАТО, в котором эксперты утверждают - количество русскоязычных твитов о НАТО в Латвии, написанных ботами, в пять раз больше числа сообщений от реальных людей. Это соотношение для Эстонии - девять к одному.
"Он назвал такую тактику очень систематической и новым способом распространения пропаганды в молодежной среде. Ринкевичс призвал Конгресс США усилить расследование о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года", - пишет издание.
По его мнению, для союзников США важно понять механику комбинирования кибератаки с последующим использованием этого, как информационного оружия для манипулирования мнением людей.
"Если у вас есть хакерские атаки, фейковые новости с определенной целью, реагировать очень сложно. Мы можем узнать, что случилось, но все это очень трудно доказать. Нужно модернизировать все законодательство в этой области", - считает Ринкевичс.
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