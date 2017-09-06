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Парламент Каталонии проголосовал за референдум о независимости

06.09.2017 23:57
Официальный Мадрид выступает против референдума и призывает Конституционный суд аннулировать принятый в Каталонии закон
Парламент Каталонии проголосовал за референдум о независимости
Фото: EPA

Парламент Каталонии одобрил проведение референдума о независимости. Об этом сообщает BBC.

Он пройдет 1 октября. 

Премьер-министр Испании просит конституционный суд признать этот референдум незаконным. Официальный Мадрид считает, что одобрение парламентариями Каталонии такого вопроса - вне закона.

Сейчас Каталония имеет автономию.

В июне президент женералитета Каталонии Карлос Пучдемонт уже назначил референдум о независимости региона от Испании на 1 октября. 

9 ноября 2015 года парламент Каталонии принял резолюцию о независимости от Испании, действие которой Мадрид приостановил спустя двое суток, так как испанская Конституция не предусматривает возможности выхода любой провинции из состава государства.

Читайте также: В Барселоне десятки тысяч человек требовали провести референдум о независимости Каталонии

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