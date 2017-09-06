Парламент Каталонии проголосовал за референдум о независимости
Парламент Каталонии одобрил проведение референдума о независимости. Об этом сообщает BBC.
Он пройдет 1 октября.
Премьер-министр Испании просит конституционный суд признать этот референдум незаконным. Официальный Мадрид считает, что одобрение парламентариями Каталонии такого вопроса - вне закона.Сейчас Каталония имеет автономию.
В июне президент женералитета Каталонии Карлос Пучдемонт уже назначил референдум о независимости региона от Испании на 1 октября.
9 ноября 2015 года парламент Каталонии принял резолюцию о независимости от Испании, действие которой Мадрид приостановил спустя двое суток, так как испанская Конституция не предусматривает возможности выхода любой провинции из состава государства.
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