Парламент Каталонии проголосовал за референдум о независимости

Официальный Мадрид выступает против референдума и призывает Конституционный суд аннулировать принятый в Каталонии закон

Парламент Каталонии одобрил проведение референдума о независимости. Об этом сообщает BBC.



Он пройдет 1 октября.



Премьер-министр Испании просит конституционный суд признать этот референдум незаконным. Официальный Мадрид считает, что одобрение парламентариями Каталонии такого вопроса - вне закона.

Сейчас Каталония имеет автономию.

В июне президент женералитета Каталонии Карлос Пучдемонт уже назначил референдум о независимости региона от Испании на 1 октября.

9 ноября 2015 года парламент Каталонии принял резолюцию о независимости от Испании, действие которой Мадрид приостановил спустя двое суток, так как испанская Конституция не предусматривает возможности выхода любой провинции из состава государства.

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