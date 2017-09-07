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Бельгийские истребители подняли в небо из-за военных самолетов РФ

07.09.2017 03:55
Два российских самолета Су-27 вылетели из Калининграда в северном направлении, при этом никак себя не идентифицировали и не вступали в контакт
Бельгийские истребители подняли в небо из-за военных самолетов РФ
Фото: Воздушные силы Бельгии

5 сентября радары НАТО зафиксировали два российских военных самолета, которые вылетели из Калининграда по направлению на север. Об этом сообщается на сайте альянса.

Самолеты не выходили на контакт с гражданскими органами управления воздушным движением и никак себя не идентифицировали. 

Бельгийские F-16 поднялись в воздух и идентифицировали российские Су-27. Они позже присоединились к грузовому Ил-76. 

Затем российские самолеты вернулись в Калининград. 

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