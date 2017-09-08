Взрыв во время учений в РФ: один военный погиб и пятеро ранены

Танковый снаряд взорвался возле группы инженеров

Во время стрельб на Лужском полигоне в Ленинградской области России один военнослужащий погиб и пятеро других получили минно-взрывные ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ, передает российский сайт РИА Новости.

Инцидент произошел около 12:30 во время проведения плановых танковых стрельб.

"Один из снарядов отклонился от траектории при касании с землей (рикошет) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шестеро военнослужащих группы инженерного обеспечения", - говорится в сообщении.



На месте происшествия работает комиссия ЗВО. ТАСС отмечает, что двое военнослужащих были доставлены в Лужскую межрайонную больницу. В противошоковой операционной им сделали операции.



"Они находятся в тяжелом состоянии, постоянно идут консультации с врачами Военно-медицинской академии. Как только они будут транспортабельны, они будут переведены в Военно-медицинскую академию", - сказал главный хирург Ленобласти Олег Эргашев.



Также он двоих раненых вертолетами доставили в Военно-медицинскую академию.



"Один военнослужащий в состоянии средней степени тяжести находится в военном госпитале города Луги", - уточнил Эргашев.



По информации местного издания 47news, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ему могут ампутировать руку. Второй получил осколочные ранения груди.



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