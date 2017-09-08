Главой парламента Косово может стать бывший полевой командир

Кандидатуру Рамуша Харадиная и состав нового правительства должен одобрить парламент

Президент Косово Хашим Тачи в четверг выдвинул кандидатуру бывшего полевого командира косовских албанцев и экс-главу правительства области Косово в составе Сербии Рамуша Харадиная на пост премьер-министра. Об этом Тачи сообщил на своей странице в Facebook.



"Основываясь на моих конституционных полномочиях, я назначил господина Рамуша Харадиная для формирования нового правительства республики Косово, предложенного этой коалицией", - заявил он.



В предстоящую субботу будет утвержден новый состав кабинета министров, уточнил председатель парламента Кадри Весели. Его избрали в четверг на второй срок. Он также член Демократической партии Косово (ДПК) и бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК).



Партия Харадиная Альянс за будущее Косова входит коалицию под названием Военное крыло. Она победила на выборах в июне, но не получила достаточно голосов для самостоятельного формирования правительства и поэтому сформировала коалицию еще с двумя партиями.



В течение нескольких месяцев объединение, возглавляемое президентской Демократической партией Косово, блокировало выборы спикера в парламенте и тем самым препятствовал формированию нового правительства. Но сегодня спикера итоге выбрали и парламент может начать работу.



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