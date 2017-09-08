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Парламент Каталонии принял закон о порядке выхода из Испании

08.09.2017 03:50
Конституционный суд Испании накануне приостановил действие документов о предстоящем референдуме
Парламент Каталонии принял закон о порядке выхода из Испании
Фото: EPA

Несмотря на приостановку конституционным судом Испании действия документов о предстоящем референдуме об отделении Каталонии, каталонцы приняли закон порядке выхода и переходном периоде. Об этом сообщает El Pais.

За закон "О правовом и учредительном переходном периоде республики" проголосовал 71 член парламента Каталонии, против высказались 10, а тех, кто воздержался, не было.

Документ вступит в силу, если на референдуме, назначенном на 1 октября, победят приверженцы отделения Каталонии от Испании. В этом случае, начиная со 2 октября и примерно шесть месяцев до проведения выборов в парламент будет действовать переходный период.

Правительство Испании будет оспаривать в конституционном суде этот документ.

В июне президент женералитета Каталонии Карлос Пучдемонт уже назначил референдум о независимости региона от Испании на 1 октября. 

9 ноября 2015 года парламент Каталонии принял резолюцию о независимости от Испании, действие которой Мадрид приостановил спустя двое суток, так как испанская Конституция не предусматривает возможности выхода любой провинции из состава государства.

Читайте также: Премьер Испании: В Каталонии не будет референдума о независимости

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