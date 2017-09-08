Парламент Каталонии принял закон о порядке выхода из Испании

Конституционный суд Испании накануне приостановил действие документов о предстоящем референдуме

Несмотря на приостановку конституционным судом Испании действия документов о предстоящем референдуме об отделении Каталонии, каталонцы приняли закон порядке выхода и переходном периоде. Об этом сообщает El Pais.

За закон "О правовом и учредительном переходном периоде республики" проголосовал 71 член парламента Каталонии, против высказались 10, а тех, кто воздержался, не было.



Документ вступит в силу, если на референдуме, назначенном на 1 октября, победят приверженцы отделения Каталонии от Испании. В этом случае, начиная со 2 октября и примерно шесть месяцев до проведения выборов в парламент будет действовать переходный период.



Правительство Испании будет оспаривать в конституционном суде этот документ.