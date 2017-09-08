Непризнанное Приднестровье хочет получить статус наблюдателя ООН

Власти непризнанной республики уверены, что могут получит такой статус про примеру Палестины

Власти Приднестровья намерены попросить у ООН предоставить непризнанной республике статус наблюдателя при организации. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker со ссылкой на пресс-службу лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

Он заявил, что непризнанной республике уже более 27 лет и она насчитывает более 500 тысяч жителей разных национальностей. Потому он считает, что их интересы также должны быть представлены в ООН.



"Ведь эта организация объединяет именно нации, а не государства. Мы имеем на это полное право", - заявил Красносельский.



Приднестровский лидер хочет получить такой статус по примеру Палестины.



"Если мы наблюдаем, что старые формы переговорного процесса не срабатывают, то надо искать новые. Приднестровье это не устраивает. Необходимо идти дальше. ООН - хорошая площадка для представления своей позиции", - добавил он.

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