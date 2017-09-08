В школах РФ родителям рассказали об угрозах участия в митингах

Собрания с одинаковыми темами проводились в нескольких школах Петербурга

В нескольких школах в российском Петербурге прошли собрания родителей старшеклассников, в ходе которых обсуждались последствия участия в несогласованных акциях протеста. Об этом сообщает местное издание Фонтанка.ру со ссылкой на источники в этих школах.

Издание пишет, что преподавателям поручили поговорить с родителями об опасности участия в несанкционированных акциях, после митингов российского оппозиционера Алексея Навального.

Отмечается, что собрания с одинаковыми темами проводились в нескольких учебных заведениях Центрального и Василеостровского районов. Родителям учащихся с 6 по 11 класс рассказали о том, что за участие в таких акциях можно получить штраф, а также встать на учет в полиции.



Кроме этого с родителям общались о террористах, зацеперах и упомянули о том, как не допустить суицида.



Сообщается, что комитет по образования был не в курсе того, чтобы школам давалась какая-то установка о единых темах на родительских собраниях.



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