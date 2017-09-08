Мексика объявила посла Северной Кореи персоной нон грата
МИД Мексики объявил посла КНДР в Мехико Ким Хён Ки персоной нон грата и предприсал ему в течение 72 часов покинуть территорию страны. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.
Данное решение принято в связи с "грубыми нарушениями" Пхеньяном международного права и резолюций Совета Безопасности ООН, отмечается в документе. Северная Корея должна полностью отказаться от своих ядерных испытаний, представляющих угрозу "для азиатского региона и мира" в целом, подчеркнули в мексиканском МИДе.
Между тем президент США Дональд Трамп не исключил применения военной силы против Пхеньяна.
"Военные действия, безусловно, были бы одной из возможностей", - заявил он в Белом доме на совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.
"Неизбежны ли они?" - спросил он, после чего сам ответил, что нет ничего такого, что можно было бы считать абсолютно неизбежным.
По словам Трампа, в данном вопросе он "предпочел бы не идти военным путем". "Тем не менее, это может произойти", - отметил президент.
Если США будут вынуждены применить силу, "для Северной Кореи наступит очень печальный день", - резюмировал он.
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