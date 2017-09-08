Ураган Ирма нанес ущерб Франции на 200 млн евро

Правительство Франции обещало отправить 400 полицейских на пострадавшие территории

Ураган Ирма нанес французским территориям в Карибском бассейне ущерб на сумму в более чем 200 млн евро. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

Ущерб от разрушений на острове Сен-Бартелеми и французской части острова Сен-Мартен подсчитала государственная страховая компания Франции CCR.

По словам министра заморских территорий Анник Жирарден, приоритетная задача властей - оказать медицинскую помощь и обеспечить население водой и продуктами, а на втором месте - общественный порядок.

Франция отправит 400 полицейских на свои пострадавшие территории, сообщила Жерарден.

8 сентября более миллиона жителей островов Карибского бассейна пострадали от разрушительного урагана Ирма, еще 26 миллионов находятся в опасности.

Количество жертв урагана увеличилось до 14 человек на пути тропического шторма во Флориду.

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