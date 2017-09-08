Выборы в Германии: блок Меркель лидирует в гонке - опрос
Блок канцлера Германии Ангелы Меркель в составе Христианско-демократического союза и партнеров из баварского Христианско-социального союза лидирует в предвыборной гонке. Об этом свидетельствует результаты опроса ARD-Deutschlandtrend, проведенного социологическим институтом Infratest dimap, передает Deutsche Welle.
Согласно результатам опроса, соперник Меркель Социал-демократическая партия Германии теряет поддержку. По сравнению с данными на начало августа социал-демократы потеряли два процентных пункта и набирают лишь 21% голосов избирателей.
Как отмечают эксперты, дебаты Меркель с ее основным конкурентом, кандидатом от социал-демократов Мартином Шульцем не прибавили популярности СДПГ.
Партия Меркель Христианско-демократический союз и ее партнеры из баварского Христианско-социального союза, в свою очередь, набирают 37% голосов респондентов.
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