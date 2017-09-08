В Сирии режим Асада отвергает обвинения в использовании химоружия
В Сирии режим Башара Асада отвергает обвинения ООН в применении химического оружия во время удара по Хан-Шейхуну в апреле, сообщает Радио Свобода.
Дамаск направил ООН письмо с заверениями, что никогда не применял отравляющий газ в ходе гражданской войны. У Асада заявляют, что не имеют химических боеприпасов.
6 сентября комиссия ООН по расследованию военных преступлений в Сирии опубликовала выводы, согласно которым ответственность за апрельскую трагедию несет режим Асада.
Такое заявление комиссии ООН было не первым: в августе комиссия заявила, что собрано достаточно доказательств для обвинения Асада в военных преступлениях.
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