В Сирии режим Асада отвергает обвинения в использовании химоружия

Режим Асада заявляет, что не причастен к химическим атакам и такого оружия просто не имеет

В Сирии режим Башара Асада отвергает обвинения ООН в применении химического оружия во время удара по Хан-Шейхуну в апреле, сообщает Радио Свобода.

Дамаск направил ООН письмо с заверениями, что никогда не применял отравляющий газ в ходе гражданской войны. У Асада заявляют, что не имеют химических боеприпасов.

6 сентября комиссия ООН по расследованию военных преступлений в Сирии опубликовала выводы, согласно которым ответственность за апрельскую трагедию несет режим Асада.

Такое заявление комиссии ООН было не первым: в августе комиссия заявила, что собрано достаточно доказательств для обвинения Асада в военных преступлениях.

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