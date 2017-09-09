Власти Мьянмы разрешили Красному Кресту помочь мусульманам

Международный комитет Красного Креста предоставил помощь перемещенным лицам, которые находились на пляже Алантаньяу в Маунттау. Им доставлены семь мешков риса, восемь мешков фасоли, 24 банки растительного масла, 100 коробок гигиенических наборов, 2 мешка противомоскитных сеток и медикаментов. Доставка была осуществлена 7 сентября.





Отмечается, что помощь будет предоставлена беженцам независимо от вероисповедания и расы. В штате Райкхайн помимо перемещенных лиц мусульман-рохинджа, также есть перемещенные лица из числа местных буддистов из народности аракан.





Как сообщают в Красном Кресте , организация на этой неделе начала доставку продовольствия и воды примерно восьми тысячам семей по обе стороны границы Мьянмы и Бангладеш, которые покинули свои дома, чтобы избежать насилия. В Бангладеш в приграничный регион была направлена ​​мобильная группа медсестер из Бангладеш, поддерживаемая МККК, и медработники.



МККК тесно сотрудничает с Красным Крестом Мьянмы, Бангладешским обществом Красного Полумесяца и волонтерами. Команды Красного Креста помогают членам семей, которые потеряли контакт друг с другом по обе стороны границы, предлагая телефонные звонки, "безопасные и хорошие" сообщения, а также помогая найти отсутствующих членов семьи.

МККК и Бангладешское общество Красного полумесяца оказывают поддержку двум государственным медицинским учреждениям Бангладеш в подрайонах Текнаф и Ухия, улучшая предоставление медицинских услуг принимающим общинам и прибывающим людям.

В штате Ракхайн в Мьянме МККК, Красный Крест Мьянмы на прошлой неделе оказали помощь более чем десяти тысячам человек с оказанием первой медицинской помощи, в поставке медикаментов, чистой воды, продуктов питания и других предметов первой необходимости.

"Мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить потребности всех людей и общин, пострадавших от этой трагической ситуации. Сочетание сезона муссонов и того факта, что люди бежали из своих домов с небольшим количеством вещей, делают жизнь практически невыносимой", - заявил региональный директор Красного Креста по Азии Борис Мишель.

Ранее сообщалось, что за две прошлые недели уже более 270 тысяч мусульман-рохинджа бежали от религиозно-этнических чисток в бирманском штате Ракхайн на территорию Бангладеш. Ранее власти Мьянмы не допускали гуманитарные организации в регион.

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