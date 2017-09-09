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Журналистка Латынина покинула Россию после поджога ее автомобиля

09.09.2017 22:30
Журналистка Юлия Латынина сообщила о том, что покинула Россию с родителями и не вернется в ближайшее время
Журналистка Латынина покинула Россию после поджога ее автомобиля
Юлия Латынина (фото - страница в Facebook)
Известная российская журналистка Юлия Латынина сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что уехала из России после того, как неизвестные подожгли ее автомобиль. Об этом сообщает ВВС.

Она вышла в эфир по Skype, рассказав, что находится за границей вместе с родителями и в ближайшее время в Россию не собирается. Она не уточнила, в какую страну переехала.

Латынина сказала, что поджог автомобиля ее испугал. "Я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно то, что люди, которые это сделали, были готовы к человеческим жертвам", - сказала она в интервью радиостанции.

9 сентября стало известно, что Латынина стала лауреатом журналистской премии "Камертон" имени Анны Политковской.

3 сентября Латынина сообщила о том, что неизвестные сожгли ее автомобиль.

В августе 2016 года Латынину облили фекалиями. В июле 2017 года неизвестные опрыскали едким газом ее дом. Пострадали восемь человек, в том числе четверо пожилых людей и двое детей. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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