Журналистка Латынина покинула Россию после поджога ее автомобиля

Журналистка Юлия Латынина сообщила о том, что покинула Россию с родителями и не вернется в ближайшее время

Известная российская журналистка Юлия Латынина сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что уехала из России после того, как неизвестные подожгли ее автомобиль. Об этом сообщает ВВС





Она вышла в эфир по Skype, рассказав, что находится за границей вместе с родителями и в ближайшее время в Россию не собирается. Она не уточнила, в какую страну переехала.





Латынина сказала, что поджог автомобиля ее испугал. "Я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно то, что люди, которые это сделали, были готовы к человеческим жертвам", - сказала она в интервью радиостанции.





9 сентября стало известно, что Латынина стала лауреатом журналистской премии "Камертон" имени Анны Политковской.





3 сентября Латынина сообщила о том, что неизвестные сожгли ее автомобиль.





В августе 2016 года Латынину облили фекалиями. В июле 2017 года неизвестные опрыскали едким газом ее дом. Пострадали восемь человек, в том числе четверо пожилых людей и двое детей.





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