В Техасе мужчина застрелил в доме восемь человек

Трагедия произошла около полуночи по местному времени в пригороде Далласа, который правоохранители до сих пор считали относительно тихим и безопасным

11 сентября около 08:00 утра по киевскому времени в одном из жилых домов города Плейно в американском штате Техас произошла перестрелка. Погибли не менее восьми человек. Входит ли в это число застреленный полицейскими злоумышленник, агентство Associated Press не уточняет.

По данным местной полиции, по приезду правоохранителей на место инцидента злоумышленник открыл по ним огонь, ранив двух патрульных. Вскоре стрелка ликвидировали.

Когда полиция вошла в дом, были обнаружены восемь тел.

"Офицер сказал, что столь резонансная перестрелка - необычное явление для Плейно, особенно для такого тихого района", - подытожили в АP.

Обстоятельства инцидента и личности погибших выясняются. По свидетельствам очевидцев, сначала было слышно перебранку мужчины и женщины перед домом, где произошла трагедия, а позднее - звуки 30-40 выстрелов.

Место происшествия на карте США:

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