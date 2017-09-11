В Испании против лидера и правительства Каталонии открыли дело

Дело открыли после того, как парламент Каталонии поддержал идею референдума о независимости

Государственный прокурор Испании начал уголовное преследование против лидера Каталонии Карлеса Пуйджемонта и членов правительства после того, как парламент Каталонии поддержал идею референдума о независимости. Об этом сообщает агентство Reuters.

Их обвиняют в злоупотреблении государственными деньгами, непослушании и злоупотреблениях на должности.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал каталонских государственных служащих и мэров отстаивать закон и прекратить подготовку к референдуму в течение следующих трех недель.

6 сентября 2017 года парламент Каталонии одобрил проведение референдума о независимости. Правительство Испании обратилось к Конституционному суду с просьбой аннулировать это решение.

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