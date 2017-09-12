Выборы в Норвегии: правящая коалиция лидирует с небольшим отрывом
На парламентских выборах в Норвегии лидирует действующая правящая коалиция с незначительным преимуществом над оппозицией. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По предварительным подсчетам результатов парламентских выборов, которые прошли в понедельник, 11 сентября, более трети голосов избирателей получила правящая Консервативная партия Норвегии и ее партнеры по коалиции из правопопулистской Партии прогресса и их союзники Либеральная партия и Христианская народная партия.
Сообщается, что в 169-мандатном норвежском парламенте они вместе сформируют большинство. Для этого необходимо 85 мандатов. На четыре партии у них будет 88-89 депутатов в парламенте.
Норвежская рабочая партия, Партия центра и Социалистическая левой партия, которые составляют оппозиционный блок Норгегии, по предварительным подсчетам получат примерно 80 мест.
Консервативная партия нынешнего премьер-министра Норвегии Эрны Солберг у власти с 2013 года, формируя коалицию с правыми популистами.
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