USD:  25.97  26.37   EUR:  31.00  31.80  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Из-за авиаударов РФ в Сирии погибли 19 гражданских - СМИ

12.09.2017 00:56
Российские военные самолеты атаковали позиции ИГ на границе Ракки и Дейр эз-Зора
Из-за авиаударов РФ в Сирии погибли 19 гражданских - СМИ
Фото: stat.mil.ru

Российские военные самолеты вчера, 11 сентября, авиаударами убили 19 гражданских лиц в районе города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает портал i24News.

"Вероятно российские авиаудары привели к гибели 19 мирных жителей близ города Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении.


В свою очередь российское Федеральное агенство новостей сообщает, ВКС РФ нанесли авиудары в районе населенных пунктов Аль-Джабир, Маадане и Мукла "по точным и проверенным разведывательным данным". Сообщается, что самолеты атаковали позиции боевиков Исламского государства (ИГ). 

Также отмечается, что российская военная авиация прикрывает армию режима Башара Асада, ведущую наземную операцию против исламистов в провинции Дейр-эз-Зор.

Читайте также: Авиация РФ обстреляла паромы в Сирии: погибли 34 гражданских

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 