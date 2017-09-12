Из-за авиаударов РФ в Сирии погибли 19 гражданских - СМИ

Российские военные самолеты атаковали позиции ИГ на границе Ракки и Дейр эз-Зора

Российские военные самолеты вчера, 11 сентября, авиаударами убили 19 гражданских лиц в районе города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает портал i24News.

"Вероятно российские авиаудары привели к гибели 19 мирных жителей близ города Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении.







В свою очередь российское Федеральное агенство новостей сообщает, ВКС РФ нанесли авиудары в районе населенных пунктов Аль-Джабир, Маадане и Мукла "по точным и проверенным разведывательным данным". Сообщается, что самолеты атаковали позиции боевиков Исламского государства (ИГ).



Также отмечается, что российская военная авиация прикрывает армию режима Башара Асада, ведущую наземную операцию против исламистов в провинции Дейр-эз-Зор.



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