Попытка переворота в Черногории: суд не отпустил обвиняемых
Группа судей Высокого суда отказалась отпустить из под стражи обвиняемых в попытке государственного переворота в Черногории, поскольку есть основания считать, что они могут вместе с россиянами запугивать свидетелей. Об этом сообщает телерадиокомпания RTCG.
Сообщается, что суд решил, что на данном этапе разбирательства по-прежнему существуют причины, по которым было приказано продлить срок содержания их под стражей.
"Это законная основа для содержания под стражей. Если мы освободим их из тюрьмы, они смогут получить логистическую поддержку от россиян, которые недоступны для преследования", - сказал главный прокурор Миливое Катнич.
Процесс над 14 подозреваемыми начался на прошлой неделе. Их обвиняют обвиняют в организации и координации преступной группы, целью которой было смещение прозападного правительства и замены его на пророссийский.
Слушания продолжатся в среду, 13 сентября, в девять часов утра. Среди обвиняемых - двое граждан России, еще двое оппозиционных политиков и депутатов парламента Черногории, девять граждан Сербии и один черногорец.
Двоих россиян, Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова, обвиняют в организации и координации попытки мятежа из соседней Сербии. Граждане России находятся в розыске, их судят заочно.
По данным прокуратуры страны, двое упомянутых россиян являются оперативными работниками военной разведки Кремля. Их также обвиняют в терроризме.
В апреле 2017-го 14 лицам было сообщено об обвинении в связи с попыткой госпереворота в Черногории минувшей осенью. Среди обвиняемых - двое граждан России, двое оппозиционных политиков и депутатов черногорского парламента, девять граждан Сербии и один черногорец.
Власти США и Великобритании утверждают, что за организацией путча в балканском государстве стояли высокопоставленные российские чиновники. Москва свою причастность к попытке переворота категорически отрицает.
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