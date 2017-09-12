В Египте маршрутка протаранила грузовик с кирпичами: много жертв

В результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Бени-Суэйф погибли 15 человек

В Египте маршрутный автобус столкнулся с грузовиком, в кузове которого находились кирпичи. Об этом сообщает Youm7.com.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в провинции Бени-Суэйф, его жертвами стали 15 человек.

На месте происшествия работают медики.

11 сентября 2017 года на востоке Бразилии в штате Эспириту-Санту в результате столкновения грузовика с гранитом и микроавтобуса погибли 11 членов немецкой танцевальной группы Bergfreunde, находящейся в Бразилии на гастролях.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.