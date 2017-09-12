Названа дата, когда Совбез ООН обсудит ситуацию в Мьянме

Инициаторами заседания, которое пройдет в закрытом режиме, стали Великобритания и Швеция

Совет Безопасности ООН обсудит положение в Мьянме. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Инициаторами заседания стали Великобритания и Швеция", - заявил постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.

По его словам, заседание пройдет в закрытом формате в среду, 13 сентября.

"Это свидетельство существенной обеспокоенности членов Совета Безопасности тем, что для многих представителей рохинджа ситуация продолжает ухудшаться и они вынуждены бежать из штата Ракхайн в Бангладеш", - пояснил Райкрофт.

По данным ООН, за последние две недели более 300 тысяч мусульман-рохинджа вынужденно покинули Мьянму и ищут убежища в Бангладеш.

Накануне Организация Объединенных Наций резко осудила действия Мьянмы против мусульман-рохинджа. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн сравнил ситуацию с "классическим примером этнической чистки".

Он призвал правительство Мьянмы прекратить "жестокую военную операцию" в районе проживания рохинджа, привлечь к ответственности виновных в нарушениях и покончить с жестокой дискриминацией этого этнического меньшинства.

Более миллиона мусульман-рохинджа проживают в Мьянме в районе Ракхайн. В стране, где большинство населения исповедует буддизм, они подвергаются дискриминации на протяжении десятилетий. Многие из рохинджа не имеют паспортов и не считаются гражданами страны.

9 сентября власти Мьянмы разрешили Красному кресту предоставить помощь беглым рохинджа в городе Маунттау на севере штата Ракхайн.

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