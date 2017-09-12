В московском метро стреляли: один человек ранен
В Москве мужчина открыл стрельбу в подземном переходе на станции метро Комсомольская вчера вечером, 11 сентября. Об этом сообщает ТАСС.
"В подуличном переходе станции метро Комсомольская с огнестрельным ранением головы обнаружен житель Вологды", - сообщили в пресс-службе МВД Москвы.
Пострадавший 1987 года рождения был госпитализирован. В полиции уточнили, что у него неглубокое ранение. По предварительной версии, нападавший стрелял из травматического оружия.
Другие подробности о стрелявшем не сообщили. По факту происшествия проводят проверку.
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